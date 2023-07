Intervento piazza Mentana C’è la delibera di Giunta

"Tra le esigenze prioritarie va annoverato il recupero di piazza Mentana, parte nevralgica e importante della città e negli ultimi anni caratterizzata da una scarsa fruibilità, nonché da uno stato di semi abbandono". È questa la premessa (che non ti aspetti) della recente delibera n. 162 del 25 luglio. Con essa la Giunta Vesprini ha tolto la polvere sul progetto di recupero della piazza, ritenuta la più bella della città. Ciò fornirà il via libera alla sua realizzazione. Già la passata amministrazione Loira aveva lasciato in eredità una proposta di riqualificazione sulla quale si è dibattuto a lungo e che è stata vistata dalla Soprintendenza, finanziata con 500mila euro e varata dal Consiglio comunale nonostante gli ostacoli dell’allora opposizione (oggi divenuta maggioranza). La medesima amministrazione del tempo aveva anche appaltat i lavori alla ditta Selva Mercurio Srl di Como che aveva proposto il ribasso del 25,77%, salvo poi piantare baracca e burattini perché non sarebbe rientrata nelle spese nel periodo in cui il prezzo delle materie prime è poi schizzato alle stelle. Nel frattempo si sono tenute le elezioni comunali che hanno ribaltato la guida della città. Con i nuovi governanti e per un anno intero, il tema ’piazza Mentana’ è scomparso dalla circolazione, magari per non dare soddisfazione agli avversari sconfitti riconoscendo loro la titolarità della rilevante opera pubblica. Il progetto prevedeva: un nuovo sistema di illuminazione, il restauro del monumento ai caduti, il rifacimento dei percorsi interni alla piazza con tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX Settembre e il monumento, la realizzazione lungo l’intero perimetro di un marciapiede largo 150 cm. Positiva la riapertura della questione da parte dell’attuale Giunta. L’auspicio ora è trovare una soluzione unanime e sollecita senza dover correre il rischio che l’intervento, come speeeo accade, possa finire a…babbo morto.

Silvio Sebastiani