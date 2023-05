Intitolata la nuova aula multimediale al compianto Antonino Longobardi

Per la Giornata Internazionale dell’infermiere momenti di condivisione e riflessione si sono tenuti anche nell’azienda sanitaria di Fermo nell’ex teatro di via Zeppilli. Al termine della parte scientifica e divulgativa si è proceduto, con una breve e toccante cerimonia, ad intitolare la nuova aula multimediale al compianto Antonino Longobardi, per anni figura di spicco dell’infermieristica fermana, di recente scomparso. Per ricordarlo è stato realizzato, nella sala che porterà il suo nome, un murale che campeggia su una parete della sala, opera dell’artista Simona Tesei. "Si tratta di uno spazio di lavoro tecnologicamente avanzato a disposizione del servizio professioni sanitarie, aggiunge Rocchi, che ci è stato messo a disposizione dal commissario Grinta, col supporto del servizio tecnico e acquisti e logistica".