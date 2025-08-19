Intitolato un pezzo di lungomare alla città gemellata di Anglet

Si è conclusa la visita della delegazione di Anglet, la cittadina francese che è ufficialmente gemellata con Fermo dallo scorso 14 aprile. Il sindaco Claude Olive e tutta la delegazione sono stati coinvolti nella sfilata della Cavalcata dell’Assunta del 14 agosto, hanno poi assistito alle gare del 15 agosto e si sono sentiti davvero parte della comunità. Per loro c’è stata anche la visita ai tanti cantieri aperti in città, dall’ex Fontevecchia all’ex conceria, passando per la rinata Villa Vitali, proprio per confrontarsi sulle buone pratiche di gestione del territorio. La visita è stata anche l’occasione per ricordare il vice sindaco che aveva deleghe ai gemellaggi, della città di Anglet, Jean Michel Barate, che lavorava all’unione con Fermo ed è venuto a mancare a fine 2024. L’ultimo passaggio per i francesi e i fermani insieme è stato a Marina Palmense, dove è stata inaugurata alla targa con la dicitura Promenade Ville d’Anglet, in corrispondenza dell’area giochi della spiaggia libera vicino allo Spinnaker. Giorni veramente intensi per gli ospiti, accompagnati dagli amici di Ansbach di Francesco Gismondi, l’altro gemellaggio storico di Fermo che ha unito la nostra città anche con la cittadina francese. In programma nuovi progetti e iniziative comuni, per un’Europa fatta davvero dai popoli.