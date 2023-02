Invasione di maschere e carri colorati Primo premio a ’Il talento che è in te’

Una fiumana, anzi visto che siamo in una località di mare, una marea di bambini ha invaso ieri Porto San Giorgio riempiendola di allegria con i loro gruppi mascherati che hanno sfilato nelle vie del centro. Erano tanti, anzi tantissimi, compresi i piccolini che se la godevano trasportati in carrozzina dalle mamme o a cavalcioni sul collo del babbo. Dire che erano felici è un eufemismo e il loro esserlo era contagioso. Anche e soprattutto per i nonni che facevano argine al corteo.

Un Carnevale, quello sangiorgese, anzitutto dei bambini, comunque facilmente assimilabile alle famiglie che ne sono coinvolte direttamente. I bambini durante la sfilata facevano confusione, del resto che bambini sarebbero stati, se non l’avessero fatta soprattutto in un giorno che erano liberi di scatenarsi, unendosi quelli delle ultime file di un gruppo con le prime del successivo, rendendo la sfilata più socievole e senza soluzione di continuità. Una marea abbastanza uniforme che avrebbe dovuto essere premiata per il numero e la varietà dei partecipanti. La sfilata composta da 9 gruppi mascherati e un carro allegorico ha preso il via poco dopo le 15, ha preso il viale Buozzi, percorso viale Cavallotti, viale don Minzoni per poi riprendere via Giordano Bruno e tornare sul viale Buozzi per terminare in piazza Matteotti, dove sono avvenute le premiazioni. Aprivano il corteo Re Carnevale di Porto San Giorgio, Re Carnevale di Fermo e le maschere Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu cucà. Il primo gruppo era della scuola d’infanzia delle Gaetanine, titolato ’100 anni di baci’ con bambini mutuanti il bacio perugina, con alle spalle la scritta del famoso biglietto dei baci di cioccolato. Erano molti e belli ci ha colpito quello con la scritta un po’ audace ’Amore è la pace dei sensi’. Nella premiazioni ha conquistato il terzo posto, il secondo è andato alla scuola Borgo Rosselli un gruppo molto festoso titolato ’Mercoledì a Borgo Rosselli’. Al primo posto alla scuola Canossiane con il gruppo ’Il talento che è in te’ e che ostentava cartelli indicando alcune arti, come chef, il musicista, il pittore.

Chiudeva il corteo il carro allegorico che trasportava una tigre di cartapesta del gruppo Zurla di Comunanza. Tra in tanti cartelloni che mostravano le persone che sfilavano ce n’era uno in particolare con la scritta: ’La pazzia della terza età, ce piace ce piace lo pa’, lo vì e cantà’. Il commento della speaker "Ce manca lo meglio". Anche queste battute forse rientrano nello spirito di un Carnevale. Con il rogo del povero Re di Porto San Giorgio anche questo può rientrare nello spirito di un Carnevale. Alle 18 in piazza Marina è terminato il martedì grasso a Porto San Giorgio.

Silvio Sebastiani