Invasione di piante e fiori Piazza del Popolo come un immenso giardino

Due giorni con la primavera. È tempo di bella stagione in città, piazza del Popolo domenica profumerà davvero di sole e di fiori per un evento che vede il coordinamento di Maurizio Orso. Si chiama ’Fermo Flora’ la manifestazione messa a punto dall’assessore al commercio Mauro Torresi che spiega: "Avremo florovivaisti che arrivano da fuori regione, oltre che i nostri principali. Tra le bancarelle anche miele e accessori per il giardinaggio. Non ci sarà il classico maxi giardino, abbiamo voluto dare più spazio per gli espositori con l’aiuto di Sollini.

Ci saranno anche dei laboratori affidati a un agronomo che spiegherà ai bambini la vita dei fiori rapportata alla vita delle api, che sono fondamentali per l’ecosistema. Non è stato lasciato niente al caso proprio perché è una manifestazione ma è anche il saluto alla primavera e un impegno per l’ambiente". Un momento dunque delicato e bello, quello che si apre alle 9 di domani per andare avanti anche domenica, fino alle 20, verrà regalata una bustina con i semi da piantare i partecipanti, proprio per responsabilizzare tutti all’amore per la natura e al rispetto dell’ambiente. Importante anche il coinvolgimento della biblioteca comunale che proporrà letture dedicate alla primavera.

Otto i florovivaisti che parteciperanno, spiega l’assessore Torresi: "Un numero equo, bisogna sempre ragionare poi su quante persone girano. Bisogna garantire a chi ci crede di poter davvero vendere, poi saranno venticinque gli standisti in generale. E in contemporanea la giornata Fai che riempirà di appassionati di cose belle il nostro centro città, per l’apertura di ben nove siti da visitare. Penso proprio che sarà un fine settimana da incorniciare, il primo ad aprire la uova stagione della nostra città", conclude l’assessore.

a. m.