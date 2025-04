Investe anziano e fugge via: condannato

Alla guida della sua auto aveva investito un anziano ed era fuggito lasciandolo in gravi condizioni sull’asfalto. Il pirata della strada un 30enne di Montegranaro, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è stato condannato a un anno e sei mesi per lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. Ad incastrare l’automobilista erano stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo che, dopo essere intervenuti sul luogo dell’incidente stradale, avevano subito avviato un’indagine e, dopo neanche un mese, avevano dato un nome e un volto al pirata della strada. Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, supportati anche dalle testimonianze di persone informate sui fatti, avevano consentito di denunciare all’autorità giudiziaria competente il conducente del veicolo. Secondo le informazioni raccolte, il 30enne, alle 23 circa dell’aprile 2024, a Fermo, alla guida della sua auto, aveva investito un pedone mentre attraversava una strada. L’anziano coinvolto era stato trasportato presso l’ospedale "Torrette" di Ancona dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le condizioni dell’anziano erano state descritte come gravi a causa di un politrauma, una frattura di una vertebra cervicale e una frattura delle costole. La vittima dell’investimento era stata ricoverata con prognosi riservata. Le autorità giudiziarie e amministrative competenti erano state informate del caso dai carabinieri, che avevano proceduto con l’indagine al termine delle quali era stato individuato il pirata della strada.