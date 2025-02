Investe un ciclista e scappa via. Condannato a un anno e otto mesi

Aveva investito un ciclista facendolo rovinare a terra e si era dato alla fuga. Aveva dovuto però fare i conti con la polizia che aveva scovato, indentificato e denunciato il pirata della strada. Per questo motivo un 40enne fermano è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e a conclusione del processo è stato condannato a un anno e otto mesi per dei reati di fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali. Il fatto risale al marzo del 2022, quando un ciclista, stava percorrendo la strada provinciale Valdete, in territorio di Fermo. Erano le 18 quando una pattuglia della polizia stradale era stata inviata per il rilievo dell’incidente. Giunti sul posto, gli agenti avevano accertato che un veicolo ignoto, dopo aver urtato un ciclista in sella alla propria bicicletta da corsa, lo aveva fatto rovinare a terra procurandogli lesioni, per poi darsi alla fuga. Sul posto erano intervenuti anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, avevano immediatamente trasportato il ciclista al pronto soccorso dell’ospedale "Murri" di Fermo. Qui i medici lo avevano sottoposto agli esami di rito, che avevano riscontrato lesioni in diverse parti del corpo. Sul luogo del sinistro, nel frattempo, era stato sentito un testimone, che si era fermato per prestare soccorso al ferito e aveva riferito che a causare l’incidente era stato il conducente di un Fiat Ducato di colore bianco. Sulla carreggiata era stato rinvenuto un frammento di plastica di colore nero che, dall’attenta analisi dei poliziotti, era stato associato ad un pezzo della copertura dello specchio retrovisore destro di un autocarro fiat Ducato terza serie. Così, grazie alla minuziosa analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e al controllo delle attività commerciali fermane, era stato individuato l’autocarro che aveva provocato l’incidente e che era stato parcheggiano nei pressi dell’abitazione del proprietario. La polizia stradale, raccolti tutti gli elementi probatori, aveva denunciato all’autorità giudiziaria il conducente per i reati di fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali, con conseguente sospensione della patente.