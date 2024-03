Investe un giovane ma non si ferma. Si schianta dopo pochi chilometri

Subito dopo l’ora di pranzo scatta una doppia emergenza nella media Valtenna, allertate due eliambulanze. Erano circa le 13,30 di ieri quando è scattato il primo allarme, un giovane 20enne originario del Ghana, ma ospite presso il Sai (Sistema accoglienza integrazione) di Falerone mentre era fermo a bordo strada presso l’area di sosta in attesa del pullman di linea è stato investito a Piane di Montegiorgio, lungo la strada statale ex 210 Faleriense a pochi metri dal ristorante ‘Oscar & Amorina’, l’auto che viaggia in direzione della montagna però ha continuato la sua corsa. Subito sono scattati i soccorsi sul posto i volontari della Misericordia con auto medica e i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio. I sanitari a seguito del trauma riportato dal giovane hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata a poche decine di metri. Il giovane al momento dell’imbarco era cosciente per lui una sospetta frattura, ma è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona per accertamenti. Qualche minuto più tardi a circa 4 chilometri di distanza la seconda emergenza una donna di 79 anni residente a Montappone a bordo di una Fiat Tipo vecchio modello, è andata ad impattare con una recinzione a Piane di Falerone senza coinvolgere altri mezzi, probabilmente a causa di un malore.

Sul posto la Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano e i carabinieri della Stazione di Falerone. Anche per la donna era stata allertata l’eliambulanza che però è ripartita senza pazienti a bordo, la donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di Fermo. I carabinieri guidati dal capitano Massimo Canale, stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dei due incidenti, non è ancora certo, ma sembra da una prima ricostruzione dei fatti che si tratti della stessa persona ad aver provocato i due incidenti.

Alessio Carassai