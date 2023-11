Investimenti della Regione: "Fondamentale collegare casello e nuovo ospedale"

È il tempo della svolta, un momento in cui si vede sullo sfondo un futuro migliore. È particolarmente soddisfatto il sindaco Paolo Calcinaro nel commentare gli investimenti che la Regione porterà avanti, per adeguare le infrastrutture del Fermano e di Fermo. Il centro di tutto è il nuovo ospedale che ha evidentemente bisogno di strade adeguate: "Questo è un argomento molto forte, spiega Calcinaro, forte l’impegno preso dal presidente Acquaroli, vero garante di questa operazione con il supporto e l’ausilio dell’assessore regionale Francesco Baldelli che si è dimostrato persona attenta ai bisogni del territorio. L’annuncio che c’è stato lunedì credo che sia veramente importante per la città di Fermo, sono milioni che arrivano sulla viabilità in connessione tra casello di Porto Sant’Elpidio e l’ospedale, sono milioni veri, già stanziati, non legati a finanziamenti governativi, questi sono fondi propri e questo è importante perché ci permette di partire con progettazioni, espropri e gare d’appalto in successione". Le opere interessate sono tre, la prima è quella del ponte tra il casello di Porto Sant’Elpidio e la zona industriale San Marco, a collegarsi con la lungotenna, opera nuova e aggiuntiva. La lungotenna era una necessità, "coi soldi stanziati dall’amministrazione precedente, quella di Ceriscioli, realizziamo una rotonda sul ponte di san Giacomo, e si va a ritroso per due km e mezzo, se ne lasciavano scoperti altri 5. Una strada che sarà larga almeno 12 metri, grande come una mezzina praticamente, doveva essere collegata tutta, c’erano cinque milioni, oggi ce ne sono altri 10. Era un’opera dovuta che si concretizza, c’è il progetto definitivo, conto di far partire le gare entro la seconda metà dell’anno prossimo, quando finirà l’attuale tratto, per andare in continuità". In più, si guarda già all’opera che verrà più tardi rispetto a queste, la bretella che da Molini si ricollega alla mezzina, dove finisce l’attuale strada su cui sta lavorando la Provincia dalla variante del ferro, per permettere una viabilità diretta per l’ospedale, fino al polo Nero Giardini: "Questo può essere un modo per valorizzare le zone industriali interessate, da San Marco a Girola a quelle di Campiglione, tutte collegate benissimo col casello, valorizzerà anche la costa nord che diventa lo sbocco naturale di una parte importante dell’entroterra. Vorrei sottolineare il ruolo fondamentale della Provincia, per i lavori di adduzione appaltati in tempo, prima di perdere i soldi, altre province li hanno persi. La nostra è una provincia che sa operare dal punto di vista tecnico, sugli appalti, merito di tutti quelli che ci hanno lavorato".

Angelica Malvatani