Investimenti e più servizi ai pazienti "Alleggeriamo il Pronto soccorso"

di Alessio Carassai

"Negli ultimi anni sono cambiate le necessità e l’età media delle persone che chiedono prestazioni sanitarie, stiamo ricalibrando i servizi sul territorio per le fasce più deboli, questo alleggerirà anche i carichi del Pronto soccorso". Un pensiero che Roberto Grinta, dirigente dell’Ast 4 di Fermo, insieme con il suo staff composto da Alberto Franca, Renato Rocchi, Elisa Bitti, Diego illuminati e Manfredo Atabiano ha rimarcato ieri mattina a Montegiorgio. Presente anche il sindaco Michele Ortenzi, che aveva promosso l’incontro che si è tenuto all’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, per valutare lo stato di avanzamento dei lavori. "Se la Regione investe quattro milioni per riqualificare una struttura – dichiara Ortenzi – è logico pensare a quali servizi verranno attivati. Sinceramente credo sia auspicabile attivare all’interno dell’ospedale un servizio con i medici di base che potrebbero svolgere qui parte del loro lavoro, oltre a incrementare i posti letto a disposizione". Dopo aver annunciato la riapertura del Centro per Alzheimer avvenuta a Montegranaro, si è passati subito a spiegare la situazione in cui versa Montegiorgio partendo dai numeri. Infatti, nel 2022 sono state erogate al Diotallevi 26.330 prestazioni dati in crescita esponenziale: +89% la cardiologia; +80% oculistica; +50% ostetricia e ginecologia, +34% urologia giusto per fare qualche accenno. Sono in stato di avanzamento dei lavori che prevendo adeguamenti sismici e impiantistici del nosocomio di Montegiorgio, i lavori sono iniziati il 7 novembre 2022 e saranno terminati nei 270 giorni previsti dal contratto.

Nel 2022 sono stati investiti circa 80.000 euro per l’acquisto e l’ammodernamento dei sistemi fra questi: un ortopantomografo digitale, un tele radiografo, un nuovo ecografo e la sostituzione dell’elettrocardiografo esistente. Per il 2023 sono previsti investimento per circa 100.000 euro in particolare rivolti all’urologia e all’attivazione della Telemedicina. Fra le novità come già avvenuto per i presidi di Petritoli e Porto Sant’Elpidio sarà potenziata a 12 ore giornaliere l’Adi (Assistenza domiciliare) che si svolgerà dalle 7,30 alle 19,30. Inoltre sarà sperimentato il servizio di ‘Infermiere di Comunità’. "Negli ultimi anni l’età media delle persone che si rivolgono al servizio sanitario è passata a 70-80 anni – spiegano i medici – bisogna ricalibrare i servizi sulle nuove necessità del territorio, ragionando anche in funzione del nuovo ospedale di Campiglione. Questo significa un piccolo aumento di personale, ma soprattutto servizi che permettano di gestire disabili cronici e disagio ambientale sul posto. Oltre all’aumento di attività ambulatoriale, questo ridurrà il numero di accessi al Pronto soccorso di Fermo".