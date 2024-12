Investimenti per piazza Gaslini . Tutto fermo sul fronte Mentana

Contrariamente al recupero di piazza Mentana per il quale non si riesce a capire perché da due anni venga tenuto tra le opere in sofferenza, pur disponendo del progetto esecutivo e del finanziamento, invece una grande attenzione l’amministrazione sta riservando alla riqualificazione di piazza Gaslini, ambiente sicuramente bisognoso di interventi anche per dargli visibilità ed accoglienza, ma certamente di secondaria importanza rispetto centralissima e storica piazza Mentana.

Per piazza Gaslini la Giunta municipale nell’intento di incrementarne la sicurezza e massimizzare le dinamiche di rigenerazione dello spazio urbano e la permeabilità dello spazio rispetto all’ambiente circostante, ha incrementato gli interventi di riqualificazione e le relative risorse fino all’importo di 250.000 euro.

Ritenuto, pertanto, necessario di aggiornare la progettazione ridefinendone il quadro economico e incrementandone le caratteristiche con la finalità di garantire la sicurezza ed evidenziato che le indicazioni per l’intervento e le sue caratteristiche debbano essere incrementate e ridefinite come segue: identificazione di zone, all’interno del parco, da adibire a gioco e sport con riqualificazione delle sedute e dei percorsi interni; differenziazione dei materiali in base alla funzione attribuita allo spazio; caratterizzazione della fascia perimetrale come filtro semipermeabile in grado di connettere lo spazio verde attrezzato con il tessuto urbano; garantire la sicurezza dell’area massimizzandone la visibilità dall’ambiente circostante e predisponendo le necessarie canalizzazioni per la sorveglianza dell’area, il tutto oltre a garantire l’inclusività dello spazio e la verifica e rivitalizzazione del patrimonio arboreo.