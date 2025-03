"Investimenti sul futuro della città"

"Un investimento sul futuro della città" così l’assessore Alessandra Petracci ha definito la prima variazione di bilancio 2025 approvata dal consiglio comunale nella seduta di martedìo. Alla Petracci, in qualità di assessore al bilancio, il compito di presentarla. A suo dire, questa variazione di bilancio è una manovra finanziaria che si caratterizza per interventi mirati in diversi settori chiave e promette di dare un nuovo impulso allo sviluppo della città. La stessa Petracci poi ne passa in rassegna i dettagli. Le maggiori entrate rappresentano un elemento fondamentale della stessa variazione di bilancio. Si prevede un aumento grazie agli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Imu e Tasi, in particolare per le piattaforme Marine da cui sono attesi 76.000 euro e dai contributi del Pnrr (€8.979) destinati all’estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale e all’adesione allo stato civile digitale per il 2025. Da sottolineare anche l’incremento del fondo speciale equità a livello dei servizi (€8.773), destinato al trasporto di alunni disabili. Un investimento significativo riguarda la riqualificazione del lungomare, con la realizzazione di una pista ciclabile. A questo scopo, sono stati stanziati 166.250 euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, fondi provenienti da una convenzione urbanistica. Altro intervento cruciale è l’adeguamento morfologico e strutturale del porto. Il Comune potrà contare su una quota parte del Fondo di rotazione 2021-2027, con uno stanziamento di 350.000 euro per il 2025, altrettanti per il 2026 e 3 milioni di euro per il 2027. La restante parte dei fondi, pari a 3.562.000 euro, sarà destinata alle annualità 2028 e 2029, in base al cronoprogramma trasmesso dalla Regione Marche. Il totale ammonta a 7.262.210 euro. La variazione di bilancio tiene conto anche di altri aspetti importanti per la comunità: previsti fondi per la manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e patrimonio arboreo (€45.317). Si prevede, inoltre, un incremento dello stanziamento per il pagamento delle utenze del palasport (€15.000) e un adeguamento del fondo crediti esigibili per l’annualità 2025 (€27.000). Nel 2025 si prevedono minori entrate per 115 euro dovute all’adeguamento delle previsioni del fondo di solidarietà. Sono inoltre previste variazioni compensative relative alla spesa del personale, compresa l’Irap, per il triennio 2025-2027: "L’approvazione di questa variazione di bilancio – conclude l’assessore - rappresenta un segnale positivo per Porto San Giorgio, con interventi che mirano a migliorare la vivibilità della città, sostenere lo sviluppo economico e valorizzare il patrimonio ambientale".

Silvio Sebastiani