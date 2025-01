"Investimento fondamentale per il nostro futuro"

Per le istituzioni del Fermano la ‘Mare – Monti’ rappresenta un’opera strategica che importante per il futuro del territorio non solo per la viabilità dei residenti, ma anche per agevolare il tessuto economico ed incentivare il turismo. Lo stato di avanzamento del progetto di quest’opera viaria al momento interessa solo due dei tre stralci, c’è ancora da lavorare per il tratto intermedio, ma c’è la consapevolezza che nei prossimi anni quest’arteria di collegamento est – ovest possa essere completata. Persino Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

"La strada Mare – Monti – commenta Michele Ortenzi - rappresenta un investimento molto importante e strategico per il futuro della nostra Provincia. Ad oggi è stata finanziata la realizzazione del tratto che da Amandola arriva a Servigliano. Inoltre, grazie al sostegno della Regione Marche, altri importanti interventi sono in fase di attuazione per collegare il ‘mare’ alla zona di Campiglione di Fermo. Ancora niente invece per ciò che riguarda il tratto centrale, quello compreso tra Campiglione di Fermo e Servigliano. Il paradosso è che è proprio questo tratto a necessitare maggiormente di interventi che possano attenuare le tante problematiche sorte nel tempo: volume del traffico spesso insostenibile, elevato numero di incidenti, aziende e famiglie che se ne vanno per la carenza infrastrutturale dei territori collinari più interni".

Una prima valutazione della situazione che introduce ad una riflessione importante sul futuro di quest’opera: in primo luogo i costi per la realizzazione dell’opera che sono comunque consistenti, i tempi di realizzazione e soprattutto la tipologia di intervento che risulterà più efficace per il territorio. "Credo sia necessario quanto prima – continua Michele Ortenzi – sviluppare un’idea progettuale, coinvolgendo le amministrazioni dei comuni interessati dall’intervento, per capire dove il nuovo tracciato dovrà passare, che tipo di intervento sarà possibile realizzare e soprattutto quantificarne l’entità economica. Infatti, il rischio di non completare la Mare - Monti nella sua interezza nel medio periodo, ossia da qui a 10 anni, potrebbe essere quello di aver investito molti fondi senza però essere riusciti a risolvere le varie problematiche per le quali l’opera stessa è stata pensata, con il conseguente isolamento di una parte significativa della nostra Provincia".

Alessio Carassai