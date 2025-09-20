Investire sui giovani, alla Provincia il bando Game Upi 2.0

Investire sui giovani per costruire futuro. La Provincia ha vinto il bando Game Upi 2.0 dell’Unione Province Italiane, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. Fermo, dopo le esperienze di Gener(Y)action, Giovane Futuro e Ali~Mens, si conferma l’unica Provincia delle Marche a ottenere il contributo di 108mila euro. In totale in Italia sono stati 20 quelli finanziati. Soddisfatto il presidente, Michele Ortenzi, che spiega: "Formazione e orientamento professionale, attenzione alle fragilità educative, supporto allo sport giovanile, sono tanti i temi che vengono trattati. Ma per farlo, servono risorse". Il nuovo progetto, dal titolo ‘Giovane futuro 2.0’, è stato finanziato appunto con 108mila euro, a cui si aggiungono 27mila di compartecipazione da parte della Provincia e dei partner. Sono previsti numerosi momenti di formazione e incontro per gli studenti delle scuole secondarie superiori. A disposizione ci saranno scienziati, esperti di lavoro, psicologi. Intensa anche l’attività all’interno delle scuole partner, l’Iiss Carlo Urbani, l’Ipsia Ricci e l’Iiss Omnicomprensivo di Amandola. Il tutto in collaborazione con la Consulta degli Studenti. Le attività, che sono già iniziate all’interno delle scuole partner termineranno nel 2026, prevedono laboratori formativi, percorsi di orientamento e incontri con imprese, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e la partecipazione attiva dei giovani. Il tutto in cooperazione con Univpm, Cna, Upi, Comuni, Ufficio Scolastico, Ambiti territoriali e Associazioni di Categoria.