Investita fuori dalle poste: 74enne ferita

Aveva parcheggiato l’auto per andare all’ufficio postale ma, una volta scesa, è stata investita da un’auto che era appena ripartita. L’incidente si è verificato ieri mattina a Campiglione di Fermo e a farne le spese è stata Giuseppina Cardinali, una 74enne di Monte Urano, che è stata trasportata all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona. Erano da poco passate le 8,30 quando la donna ha parcheggiato in via Faleriense. Il tempo di aprire lo sportello, di scendere per posizionarsi sul bordo della strada e ha dovuto fare i conti con un automobilista che, appena ripartito dal parcheggio, non l’ha vista e l’ha centrata in pieno. La 74enne è caduta rovinosamente sull’asfalto a faccia avanti riportando un forte trauma cranico e lesioni in diverse parti del corpo. Sul posto, allertati da un passante, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo che, dopo le prime cure sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Nonostante la donna fosse sempre rimasta cosciente, i sanitari hanno notato che non rispondeva bene alle sollecitazioni e hanno optato per il trasferimento al "Torrette". L’eliambulanza, nel giro di pochi minuti, è atterrata in un campo adiacente al tratto di strada in cui si è verificato l’incidente. Una volta giunta al pronto soccorso, le condizioni della 74enne sono apparse più gravi di quanto si pensasse inizialmente e, dopo essere stata sottoposta agli esami di rito che hanno evidenziato un trauma cranico facciale con versamento ematico, è stata ricoverata nel reparto di medicina del "Torrette" con una prognosi di 30 giorni. Fabio Castori