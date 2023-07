Investito lungo viale Zaccagnini: grave a Torrette un 69enne

È stato trasferito all’ospedale regionale di Ancona, in condizioni piuttosto gravi, il 69enne, residente a Montegranaro che, ieri, poco dopo le 17, è stato investito da un’auto che stava transitando lungo viale Zaccagnini, in pieno centro città. Nell’impatto, l’uomo è stato sbalzato di qualche metro prima di ricadere sull’asfalto, riportando un trauma cranico, la frattura del bacino e varie contusioni. I presenti sul posto, compresa la persona che era alla guida dell’auto hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti l’ambulanza della Croce Gialla, le automediche della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e della Potes di Montegiorgio dove a bordo c’è anche il medico. Pare che l’investito, in un primo momento, fosse cosciente, mentre poi ha perso conoscenza, tanto che i sanitari hanno dovuto provvedere ad intubarlo per prepararlo al trasferimento a Torrette con Icaro, dove sarebbe stato sottoposto ad accertamenti soprattutto per il trauma cranico. Le sue condizioni erano ritenute gravi, anche se veniva dato come scongiurato il pericolo di vita. L’eliambulanza è atterrata nel campo sportivo di via Berdini, poco distante da dove era avvenuto l’investimento le cui cause dovranno essere accertate da parte degli agenti della polizia intercomunale che hanno effettuato i rilievi del caso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione che ha gestito la circolazione.

Marisa Colibazzi