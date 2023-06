Investitore tedesco acquista il palazzo ex Ranier

Ad annunciare che un investitore tedesco ha acquistato l’intero palazzo ex Luciani Ranier, imponente immobile di 5 piani, posto all’angolo di Piazza Mazzini la cui parte posteriore è incastonata sulla cinta muraria con ingressi anche su Viale Gramsci, è l’assessore al turismo, Gastone Gismondi. "Ho sempre detto che la rivitalizzazione del nostro centro storico – afferma - passa attraverso l’intervento di privati che decidono di investire sugli immobili attualmente in disuso e abbandonati, come è nel caso del palazzo ex Luciani Ranier, per farne delle strutture ricettive che ricreino appeal e movimento nel cuore della città. L’amministrazione deve pensare all’arredo, al decoro e a supportare chi sceglie di investire qui". Pare che ci fossero diversi imprenditori interessati ad acquistare quel palazzo ma l’ha spuntata il tedesco, "diventato proprietario dell’intero palazzo, da cielo a terra, comprendendo anche i locali del circolo ‘La Lucciola’" precisa Gismondi. "L’idea è di realizzarci una struttura ricettiva di pregio, forse anche con la Spa" aggiunge l’assessore al turismo. Difficile stabilire i tempi di attuazione di questo progetto destinato a portare vita nuova in centro storico. Dei lavori sarà incaricata una ditta umbra (dove l’imprenditore ha già parecchie operazioni immobiliari) specializzata in interventi su manufatti storici.

"Ma ci sono discorsi in itinere anche per altre costruzioni del centro storico. Come amministrazione, dobbiamo cercare di incentivare e supportare il più possibile queste iniziative". Gismondi è convinto: "La nostra città deve sfruttare il flusso di gente che dall’Umbria raggiunge le località di mare, Civitanova in particolare. Come? Creando le condizioni per intercettare quanti cercano il mare, ma anche il relax, la storia, il fascino dei borghi. Sparsi per il territorio cittadino, ci sono una trentina di B&B, sempre pieni da giugno a settembre che danno risposte a chi vuole coniugare mare e collina. E Montegranaro è ad appena 12 km di distanza da Civitanova".

Per Gismondi va incentivato anche il turismo giovanile e delle e-bike. "Per i giovani, in questa estate, ho fortemente voluto quattro serate in piazza Mazzini, dedicate alla musica che piace a loro, con dj set e coinvolgendo nomi di grande richiamo a livello nazionale, per trascorrere notti magiche. Per le e-bike, invece, è in avanzato stato la pista ciclabile che collega la costa con il nostro entroterra".

Marisa Colibazzi