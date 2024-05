Investitura dei Priori, tutto pronto per la cerimonia di stasera

Tutto pronto a Fermo per l’Investitura dei Priori della Cavalcata dell’Assunta, stasera presso la Cattedrale (ore 21). Un’atmosfera ricca di emozioni per i contradaioli che si preparano a vivere il primo momento della 43esima edizione della manifestazione. Si inizierà in piazza del Popolo (ore 20.30) con le campane che suoneranno a indicarne l’avvio. "Lo spettacolo lo si vede; la ‘public history’ la si racconta; la festa è un clima umano- fa sapere il regista Adolfo Leoni- la piazza e il duomo saranno il palcoscenico ideale per raccontare ciò che accadeva nel Medioevo con il passaggio delle contrade e l’uscita della Municipalità dal palazzo dei Priori. Gonfalonieri, Priori e contradaioli in abiti d’epoca procederanno lungo il viale del Girfalco fino ad arrivare in duomo, dove la cerimonia di nomina dei Gonfalonieri nonché dei Priori con la consegna della cappa priorale e medaglione ai Priori, sarà celebrata da don Michele Rogante. Al termine, accompagnato dai Musici e Alfieri della Cavalcata, il ritorno in piazza del corteo, il giuramento del Prior Priorum davanti al popolo e conseguente ingresso dei Priori nel loro palazzo nel quale venivano segregati per due mesi nel palazzo comunale". Investire i Priori del loro ruolo nel giorno di Pentecoste, rievoca lo Spirito Santo, per i credenti (la Sapienza, per i non credenti), che scende su coloro cui è affidato il ‘comune bene’ al fine di unire storia, tradizione e fede della comunità. "L’investitura dei Priori rappresenta una fondamentale tappa del ricco calendario di eventi della Cavalcata – ha dichiarato il sindaco Paolo Calcinaro – in un salto all’indietro nel tempo, la città si prepara a rivivere la storia che diventa momento anche di attrazione culturale, grazie al grande lavoro di ricerca storica chesi compone di momenti di festa popolare e di adesione massima alla storia".

