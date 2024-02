Inziato il recupero del mercato coperto

E adesso, in Piazza Garibaldi, manca da sistemare l’ultimo tassello (almeno per quanto riguarda gli immobili pubblici), ovvero il mercato coperto sul quale la ditta appaltatrice ha già cominciato a mettere mano. Sono state abbattute le ampie porzioni del vecchio costruito che, al termine dell’intervento finanziato con fondi del Pnrr, sarà completamente rinnovato e offrirà tutt’altra immagine rispetto a quella attuale. Il progetto prevede una suddivisione tra uno spazio chiuso, dove troveranno posto gli operatori commerciali (quelli che già vi erano operativi avranno il diritto di prelazione) con strutture amovibili, e una parte aperta verso la piazza. "Si sta andando avanti secondo le tempistiche previste – spiegano gli amministratori – per lavori importanti che contribuiranno a dare un volto nuovo al centro della città". Per i residenti e per le attività commerciali si tratterà di affrontare inevitabili disagi nei prossimi mesi ma alla fine il centro risulterà più gradevole e attrattivo.