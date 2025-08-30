"Io, a 15 anni in Corea con le stelle del K pop"

E’ stata l’unica italiana ad essere selezionata per partecipare all’ambito ‘Jeonbuk K-Pop Academy 2025’ tenutosi nella città di Jeonju, nella provincia coreana di Jeonbuk, a cui potevano accedere solo 20 partecipanti su 560 iscritti da tutto il mondo. Lei è la monterubbianese Alice Roberti, liceale di soli 15 anni e dal coraggio e talento da vendere. Il ‘Jeonbuk K-Pop Academy’ è proposto dall’Ente di Promozione dei Contenuti Multimediali e Culturali di Jeonbuk (affiliato al governo provinciale) e si è svolto dal primo al 14 agosto in Corea del Sud. "La danza come la Corea – racconta Alice affiancata dalla mamma Venusia Chiodi – hanno sempre esercitato un grande fascino su di me. Così, entusiasta anche della possibilità di fare il mio primo viaggio da sola, mi sono iscritta, sperando di essere selezionata ma senza crederci fino in fondo". Eppure la telefonata di ammissione dallo staff organizzatore, è arrivata. "Appena mi è stata comunicata la notizia, ho pianto di felicità ed ho telefonato a mamma". "Era il 12 luglio ed entro il 14 dovevamo confermare o rinunciare – spiega Venusia Chiodi – l’idea di lasciar partire da sola nostra figlia di soli 15 anni, alla sua prima esperienza all’estero per un viaggio così lungo, ci stringeva il cuore. Ma sapevamo che per lei era importante. Così dopo esserci accertati della serietà dell’Accademia, abbiamo acconsentito". Alice parte e al suo arrivo trova altre 19 ragazze, provenienti da tutto il mondo, tutte di età maggiore della sua. "L’età media delle partecipanti era di 20 anni ed io ero la più piccola – dice – e nonostante comunicassimo in inglese o coreano non eccellente, ci capivamo perfettamente, grazie alla ragione che ci univa". Lavoro, impegno e rigore, sono stati il filo conduttore delle due settimane trascorse a Jeonju, durante le quali Alice, come tutto il gruppo, ha vissuto un’esperienza di formazione professionale K-Pop, produzione musicale, performance in showcase e in varie attività culturali. "A fronte di tanta diversità culturale tra ognuna di noi proveniente da nazioni diverse – racconta Alice – non sono esistite barriere di nessuna natura, nessuna esclusione. E’ stata un’esperienza bellissima. Per questo ringrazio tanto mamma e babbo per essersi fidati di me e l’Accademia per quello che mi ha donato". L’entusiasmo di Alice, incontra l’umiltà della saggezza dei suoi genitori. "A volte – dicono – tendiamo a trascurare l’importanza della fiducia per i nostri figli. L’esperienza di Alice – concludono – è stata anche per noi genitori, un’occasione di crescita".

Paola Pieragostini