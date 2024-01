"Io, da manager per una multinazionale ad aiuto per i bisognosi: così sono rinato"

"Oso dire che il licenziamento è stato una benedizione, ha fatto rifiorire l’albero della mia vita". Marco Onori, 58enne fermano, lavorava da più di 15 anni come manager in una forte multinazionale, Heineken birra, con un ruolo di primo piano, alle porte della dirigenza. Un cambio di rotta lavorativo lo ha poi portato, assieme ad altri tre colleghi, in una azienda italiana, più piccola. Quando quel progetto naufraga, Marco si trova nel giro di una notte senza lavoro. A quel punto, invece che farsi prendere dalla disperazione, grazie alla moglie che da tempo si dedicava ad attività solidali, Marco è entrato a far parte dell’organizzazione del Banco di solidarietà. "È stato determinante. Avevo un lavoro che mi piaceva, coordinavo un gruppo di collaboratori, avevo un’immagine forte, sentivo di avere potere e guadagnavo molto. Già allora a volte davo una mano nella sistemazione dei pacchi del banco di solidarietà, su invito di mia moglie, ma era solamente un modo per pulirmi la coscienza. Si pensa che la felicità stia nell’avere una posizione, stia nella ricchezza, stia all’arrivare. Non è così, o quantomeno non solo".

"Dopo il licenziamento mia moglie, le mie due figlie e l’impegno nella colletta alimentare che il Banco organizza sono stati determinanti nella mia rinascita. Mi sono ritrovato a scoprire un mondo nuovo". Marco racconta: "Uscimmo da Heineken perché in aziende di un certo tipo si è quasi solamente numeri. Pensavamo di trovare nel nuovo progetto una dimensione più confortevole, mantenendo comunque ruolo e retribuzione. Avevo un grande yacht, una Bmw cabrio, oltre che un’auto aziendale full time, spendevo in orologi, avevo quattordici mensilità ed una serie di benefit importanti. Pensavamo però che in un’azienda più piccola, sebbene importante, avremmo potuto esprimerci meglio. Di fatto siamo passati alla padella alla brace, perché la scorsa estate siamo stati mandati a casa tutti e quattro. Ivan Capeci, del Banco di solidarietà, mi ha ascoltato durante una riunione per la colletta alimentare e mi ha chiesto di intervenire, raccontando la mia storia, durante la distribuzione dei pacchi di Natale per i più bisognosi a Macerata". Ora Marco è in disoccupazione. È forte in lui il desiderio di portare il pacco con gli alimenti che il Banco di solidarietà prepara per i più bisognosi: "Nel pacco non ci sono solo pasta, latte, tonno e olio. C’è il fiore dell’albero della mia vita. In questo tipo di attività si riceve molto più di ciò che si dona. Un giorno mia figlia mi ha detto: "Papà, non abbiamo più la barca, ma guarda come è bello stare insieme ora, molto più bello di quanto avevamo la barca". Ascoltando quelle parole ho pianto pensando a ciò che mi ero perso. Il tempo non torna e non possiamo sprecarlo".

Lorenzo Fava