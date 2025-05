"Io, dj all’Olimpico per la finale di Coppa"

Quasi 70mila persone intorno più i milioni di telespettatori su Canale5 e da tutto il mondo. Cristina Ercoli, in arte Cristina Colier, si è goduta una ribalta memorabile in occasione della finale di Coppa Italia andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. La 42enne di Porto Sant’Elpidio è stata protagonista nel pre-gara, poco prima dell’Inno di Mameli e dell’ingresso in campo delle formazioni, lo ha fatto da deejay. Abbiamo parlato con Cristina, nei weekend per amore a Porto San Giorgio assieme al compagno, poi negli altri giorni fissa a Milano per lavoro. Anni fa era salita nel capoluogo lombardo come insegnante alle elementari, ma pian piano la passione per la musica ha preso il sopravvento e ormai è deejay. Una carriera iniziata con i consigli del compaesano Mirko Rossi, poi una volta apprese le basi si è specializzata seguendo i corsi della Pioneer e adesso si esibisce sia in locali che per eventi o feste aziendali. Una serata come quella di Roma però non l’aveva mai vissuta. "Ammetto che ho provato un mix di grande entusiasmo e profonda ansia – ci dice- l’Olimpico era pieno e io paralizzata. Una emozione immensa e bisognava anche coordinare il tutto con la coreografia, con le luci. Mi hanno chiesto suoni elettronici, canzoni evocative, potenti e allora ho puntato su David Guetta. E adesso? Ora spero di vivere altri momenti così o migliori. Dopo Roma ho ricevuto varie telefonate e proposte, anche per qualcosa legato alla Formula 1. Mi piacerebbe suonare prima di una finale di basket".