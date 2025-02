"Io picchiata, ma caso archiviato"

Mi chiamo Sonia Bassetti e sono di Montelparo, vi vorrei raccontare la mia storia. Il mio compagno, per futili motivi, ha iniziato a picchiarmi, dal 2022 al 2024, con una violenza inaudita. Tra i tanti episodi posso fare cenno ad un pugno in un occhio e ad uno in viso, facendomi cadere l’otturazione di un dente. Poi ha cercato di soffocarmi con un cuscino, schiacciandomi la testa. Per non parlare di tanti altri episodi di cui si è reso protagonista e che sono stati constatati dal pronto soccorso di Amandola con tanto di referti. E così siamo arrivati al 2024 quando ormai, stanca delle false promesse di cambiamento, ho sporto querela di parte tramite il mio avvocato. Il sostituto procuratore che ha preso in carico il mio caso, prima ha attivato un codice rosso, velocizzando l’indagine, come previsto in questi casi, e facendomi chiamare entro tre giorni dai carabinieri per sentirmi sull’accaduto, poi, invece, non capisco ancora il perché, ha chiesto l’archiviazione considerando quegli episodi come se fossero normali rapporti conflittuali e non violenza di genere. Il gip ha fissato l’udienza in Camera di Consiglio, dopo la nostra richiesta di opposizione all’archiviazione. Non c’è stato nulla da fare però, entrambi i magistrati erano d’accordo ad archiviare per la mancanza di abitudinarietà dei maltrattamenti, per poterlo considerare reato. Erano maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ma tutto è finito così con due righe. Io psicologicamente e moralmente sono stata molto male, durante le percosse e dopo il provvedimento. Non è che stia ancora proprio molto bene, sono provata e incredula, di come la giustizia non abbia dato ragione a me, in questo caso parte lesa. Avrei tanto da scrivere ma, per non annoiarvi, dirò le cose essenziali. Questa archiviazione è avvenuta il 26 novembre 2024, il giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne.