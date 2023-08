’Io vi vedo’. Un libro per ricordare Nicolò Serroni

’Io vi vedo’: a Rocca Tiepolo il libro che racconta la storia di Nicolò. Venerdì 25 agosto, alle 21.15, verrà presentato il libro di un autore scomparso dieci anni fa e di un’autrice che gli ha ridato voce: Nicolò Serroni e Azzurra Maria Sorbi. Nicolò aveva appena 14 anni quando un arresto cardiaco se l’è portato via.

Era il 21 luglio 2013. Da quella data i suoi familiari (papà Sandro, mamma Natasha e la sorella Alessandra) hanno compiuto un percorso complicato, di sofferenza, cadute e risalite a superare il dolore della perdita di un figlio. E hanno descritto questo percorso e tracciato l’orizzonte che oggi li sostiene, grazie ad Azzurra Maria Sorbi, capace di scrivere un testo a più voci immaginando che insieme a lei, a scrivere, vi fosse appunto Nicolò. Una storia delicata, dove la tristezza lascia spazio al coraggio e alla forza di due genitori che hanno cercato, nonostante tutto, una ragione per continuare a vivere. Da questa spinta è nata l’associazione Nicolo Serroni onlus che, in questi anni, ha raccolto fondi per donare a istituzioni, scuole, associazioni sportive, palestre oltre un centinaio di defibrillatori per far sì che, quanto accaduto a Nicolò, non accada ad altri ragazzi: "Nicolò era un ragazzo pieno di vita. Il suo cammino si è spezzato, all’improvviso, ma noi continuiamo a percepirlo. Lui ci vede, e noi vediamo lui. Questo libro è un viaggio alle radici dell’amore".

Sono parole di Sandro e Natasha Serroni che, insieme ad Azzurra Maria Sorbi e all’editore Carlo Pagliacci, racconteranno l’esperienza del libro ’Io vi vedo, un viaggio alle radici dell’amore’ edito dalla casa editrice Zefiro. L’incontro è ad ingresso libero.