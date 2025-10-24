Iom e Texere nelle scuole per difendere l’ambiente e costruire consapevolezza

Consegnare ai giovani la responsabilità della cura dell’ambiente, rendendoli consapevole di quanto la nostr a salute e la sicurezza siano legate al benessere del pianeta. Si chiama Ambientalmente sicuri il progetto che vede insieme le associazioni Iom e Texere, con i volontari che entreranno nelle scuole superiori proprio per costruire consapevolezza sulle scelte necessarie per difendere l’ambiente. Coinvolti gli istituti superiori di tutta la regione, il primo incontro si è tenuto nel corso di una intensa giornata al teatro dell’Aquila, proprio per raccontare le tante anime della protezione dell’ambiente. Dopo i saluti del sindaco Calcinaro, del presidente della Provincia, con la partecipazione della Prefettura, il presidente di Iom, Licio Livini ha sottolineato come la prevenzione sia il vero strumento che abbiamo. A introdurre la discussione Michele Caporossi, già direttore generale dell’azienda sanitaria di Torrette, che ha sottolineato: "tutelare e conservare la biodiversità significhi preservare le nostre stesse ricchezze di vita, in linea con l’articolo 9 della Costituzione. Serve una politica più strutturata e lungimirante, capace di integrare prevenzione, pianificazione e sostenibilità. I rischi ambientali e climatici non sono più emergenze occasionali, ma fattori permanenti". Stefano Stefoni, direttore della protezione civile regionale, ha spiegato che i rischi di un territorio esistono, i cambiamenti climatici sono reali, quello che serve è responsabilità: "Speriamo di far capire ai giovani che quando piove con una bomba d’acqua e un sottopasso si allaga non ci si deve passare con la macchina, che spesso i rischi sono legati al nostro comportamento e alla consapevolezza che abbiamo nel condurre le nostre giornate". Per l’università Politecnica delle Marche è intervenuta Giovanna Vicarelli, ordinario di sociologia economica, che ha parlato di come oggi si debba conciliare il diritto alla salute con le libertà economiche. Silvia Bartolacci, del servizio epidemiologia ambientale, ha parlato di un caso studio che si è verificato in zona Salvano, dove ci sono stati due casi di malattie rare all’interno di due famiglie tra loro non imparentate: "Sono casi segnalati dai pediatri, si è deciso di provare a fare una analisi epidemiologica per capire se ci fosse un qualche legame con la situazione ambientale.

Lo studio è stato effettuato sulle schede dal 2012 al 2021 e sul registro tumori, dati spesso non allineati purtroppo, ma comunque abbiamo studiato tutta la situazione dei bambini da 0 a 14 anni, residenti nei due comuni di riferimento, Fermo e Porto San Giorgio. La conclusione è stata proprio che nei due comuni non ci sono motivi per pensare che i fattori ambientali influiscono in queste situazioni. È chiaro che servirebbero dati più aggiornati, finalmente il registro tumori è al 2023".

Angelica Malvatani