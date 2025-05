Ippodromo San Paolo: 73 cavalli iscritti per le otto corse in programma

Dopo la lunga pausa primaverile, il 13 maggio l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio ha riaperto ufficialmente i battenti per la seconda parte della stagione 2025. Un ritorno molto atteso dagli appassionati del trotto, suggellato da un calendario ricco: 7 giornate tra maggio e giugno, con la prossima in programma per oggi 22 maggio. E proprio questa giornata si preannuncia carica di qualità, numeri e passione, infatti, la giornata è dedicata a ‘Candioli Pharma’ azienda specializzata nel settore veterinario ippico. Sono 73 i cavalli iscritti per le otto corse in programma, a partire dalle 14,45 con distanze prevalentemente sui 1.660 metri, eccezione fatta per la terza prova che si svolgerà sui 2.060 metri. A inaugurare il pomeriggio sarà il premio ‘Bawn‘, riservato a femmine indigene di 3 anni, attenzione a Flamme de Feu con D. Montanile, favorita grazie a una condizione in crescendo e una guida di sicura affidabilità. Accanto a lei, si fanno notare le regolari Fiammetta Jco e Fiona Ucci. Nella seconda corsa premio ‘X-Treme Flame’, fra i protagonisti spuntano Gaston Grif, interpretato da Iodice, chiamato a confermare le buone impressioni lasciate nelle ultime uscite, attenzione a Gabriel Zack e Ghilbert Sm. Nella terza prova ‘X-Treme Muscle’, dedicata ai cavalli di 5 anni e oltre sui 2.060 metri, occhi puntati su Camelia Jet guidata da Di Nicola, che parte con i favori del pronostico, ma meritano attenzione anche Volto del Nord e Volton Jet. La gara centrale delle giornata è dedicata al premio ‘Candioli Pharma’, riservato ai cavalli di 4 anni sulla classica distanza breve, sotto attenzione Fiona May dei Rum, Fabres dei Greppi e Forrest dei Rum. La settima gara è riservata ai gentlemen, e promette grande spettacolo con Gyoa di Meletro a fare da locomotiva del gruppo, mentre Game Win Sm e Gary Cooper Sm completano la tris dei favoriti.

a.c.