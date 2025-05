Ippodromo San Paolo. Giornata dedicata a Giuseppe Guzzinati

Oggi dodicesima giornata di corse al trotto di questo 2025 all’ippodromo San Paolo di Piane, che dedicherà l’intero programma al mito di Giuseppe Guzzinati, icona indimenticabile dell’ippica italiana e mondiale. Ben 8 corse in cartellone e 77 cavalli partenti. La corsa più affollata è il premio Uniforz, per maiden di tre anni sulla distanza dei 1.660 metri. Giuseppe Guzzinati, con oltre 3.000 vittorie in carriera e campioni allenati che ancora risuonano nella memoria di ogni appassionato, ha lasciato un’eredità che va oltre il traguardo. È impossibile dimenticare il 1973, quando Guzzinati conquistò il titolo di Campione del Mondo negli Stati Uniti, portando la bandiera italiana al centro del palcoscenico internazionale. Per la giornata occhi puntati sulla sesta corsa, il centrale che si correrà alle 16,20 con in pista undici partenti che promette spettacolo e incertezza fino all’ultima curva, fra i favoriti ci sono: Collier guidato da Gennaro Di Nardo; Back On Top guidato da G. De Filippis e Kentucky Derby con R. Gallucci.