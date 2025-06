Ippodromo, si corre tra le proteste

Prosegue la protesta degli operatori ippici all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, ma nonostante le tensioni, oggi si scenderà in pista. Alla fine di maggio circa 40 operatori fra: proprietari, allenatori e guidatori che lavorano nell’ippodromo San Paolo, avevano sollevato lo stato di crisi in cui si stava lavorando dopo che la Sma, società che gestisce l’impianto, aveva annunciato la chiusura del centro di allenamento e della pista principale. Situazione che aveva inasprito i rapporti fra la proprietà e gli operatori. Venerdì mattina c’è stato un incontro in streaming fra i rappresentanti degli operatori ippici e i delegati del Ministero dell’agricoltura per chiedere chiarimenti e valutare possibili nuovi scenari di confronto. Al momento però la situazione è in uno fase di stallo, sabato mattina è stato confermato l’ordine dei partenti per la giornata di corse in programma per oggi, ma resta la chiusura del centro di allenamento e della pista principale nei giorni in cui non sono previsti appuntamenti ippici.

Intanto oggi partirà ufficialmente il cartellone di corse estive dell’ippodromo San Paolo, che prevede 7 corse a partire dalle 18, in pista scenderanno 78 cavalli tra giovani promesse e veterani d’esperienza, con la tradizione che si mescola al talento emergente, tutte dedicate al centro ‘Q-bo Wellnes’ partner dell’ippodromo, inoltre saranno aperti tutti i servizi come bar, ristorante ‘Le Terrazze’ e il pub ‘Il Borgo’. La corsa clou della giornata sarà la sesta con il premio ‘Q-bo piscina’, un confronto internazionale sulla distanza dei 1.660 metri, categoria F, per cavalli indigeni ed europei di 5 anni e oltre, fra i favoriti brillano: Brilliant Jet, Cover Wise As e Dama Bianca Par. Per la 7° corso premio ‘Q-Bo Wellnes’, il pronostico secondo gli addetti ai lavori vende in grande forma alcuni papabili vincitori come Gazabel Rob Grif, Galassia Giselle e Gilda Cap. Molto avvincente sarà anche la prima corsa con partenza alle 18 con un monte premi da 11.000 euro, tanta qualità fra i trottatori in pista, fra i vaforti brillano: Far West Jet. La serata promette equilibrio, ma anche spettacolo. Le scuderie Vastano e Marini fanno la voce grossa con più cavalli in campo. Gli occhi saranno puntati sui big del sulky: Di Nardo, De Filippis e Vp Dell’Annunziata, sempre sinonimo di qualità. Il pubblico potrà godere di una domenica d’ippica vera, con profumo d’estate e lo sfondo inconfondibile dell’entroterra marchigiano.

Alessio Carassai