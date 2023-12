Ippodromo tra sostegno e critiche . I ’Gentleman’ donano 1.700 euro

La giornata di corse all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, diviene l’occasione di una doppia cerimonia una a carattere sociale rivolta territorio e l’altra di protesta di tutto il comparto dell’ippica.

Ieri ha preso il via il programma di corse nell’impianto montegiorgese, ma subito dopo la prima corsa si sono svolte due importanti iniziative. La premiazione del ‘Trofeo del Cuore’, progetto lanciato dall’associazione dei Gentlemen di Marche e Umbria, che in occasione di ogni gara a cui partecipano, si auto tassano con l’intento di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. L’iniziativa si svolge da quattro anni in prossimità del Natale. Subito dopo la finale del ‘Trofeo del Cuore’, vinta da Leonardo Vastano, secondo piazzato il montegiorgese Mirko Marini, si è tenuta la consegna del maxi assegno dal valore di 1.700 euro al centro socio educativo ‘albero dei talenti’ di Servigliano, con la direttrice Alessia Ionni e alcuni ospiti del centro che hanno presenziato a bordo pista.

"Per noi è una bella consuetudine – racconta Massimo Pierini, presidente dell’associazione Gentleman – offrire una piccola somma che potrà essere utile a sostenere le tante attività del centro: fare laboratori, programmare uscite organizzate, qualsiasi cosa possa essere loro utile anche per garantire un po’ di svago".

E’ stata di natura completamente differente la seconda iniziativa. Infatti, intorno alle 14 tutti i rappresentanti dei vari settori ippici: driver, allenatori, proprietari, addetti alle scuderie sono scesi in pista per una campagna di protesta nazionale.

Per l’occasione i vari operatori hanno indossato una maglietta con su scritto: "Erogare i pagamenti nei termini di legge è un atto di civiltà e rispetto".

I pagamenti dei primi vittoria delle singole corse, che rappresentano il sostentamento per tutti gli operatori che lavorano nel settore dell’ippica, vengono erogati dal Ministero delle politiche agricole.

Il problema è che questi pagamenti sono ancora in forte ritardo: per alcune categorie si parla di quattro o cinque mesi, per altre anche di dieci o dodici mesi. Una situazione che sta divenendo assolutamente insostenibile per molte famiglie.

Alessio Carassai