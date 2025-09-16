Ipsia rinnovata in tempi record. Palestra dello scientifico pronta

Un giorno di nuovi inizi, un percorso che riprende con le voci, i sogni e le speranze dei ragazzi. Prima campanella del nuovo anno scolastico ieri per le scuole fermane, molte le novità soprattutto per quanto riguarda le strutture, di competenza della Provincia di Fermo. All’apertura della scuola l’Ipsia Ostilio Ricci ha riaperto la storica sede di via S. d’Acquisto con un’ala, 13 aule e 5 laboratori completamente rinnovati. "Il personale della scuola, in particolare lo staff, il responsabile prevenzione e protezione, i tecnici, i collaboratori scolastici hanno tutti cooperato con la Provincia, l’impresa, i progettisti, per poter rendere disponibili i locali in tempi record, la più grande soddisfazione per tutti è stata vedere queste aule piene di studenti, contenti del nuovo assetto", spiega la dirigente Annamaria Bernardini. Durante la mattinata sono intervenuti il vicepresidente della Provincia di Fermo Giorgio Marcotulli, il dirigente Gianluca Rongoni, che hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, ringraziando anche la scuola della collaborazione sia in fase progettuale che realizzativa. I rappresentanti della Provincia sono entrati nelle classi chiedendo riscontro ai diretti fruitori della vivibilità delle aule, anche per stimolare la cittadinanza attiva degli allievi, che si sono dimostrati partecipativi, facendo richieste di miglioramento che gli amministratori hanno raccolto, come la fornitura di tende. "Sull’ala terminata rimangono da completare alcuni aspetti impiantistici che verranno risolti entro il mese di ottobre, inoltre i lavori sono già iniziati sull’altra ala della scuola che, in base al cronoprogramma, dovrebbero essere ultimati prima delle vacanze di Pasqua, aggiunge il vicepresidente. "L’investimento che si avvale di fondi Pnrr era di circa 6,5 milioni, di cui risultano oggi completati oltre il 50%, per rendere la sede più sicura dal punto di vista sismico, ma anche ambientale, grazie ad impianto di aerazione e coibentazione. Un altro finanziamento in corso è relativo all’efficientamento energetico e ristrutturazione della palestra". Proseguono intanto i lavori per il Montani, il cantiere più importante al Convitto, per la nuova palestra del polo, mentre la nuova rinnovata e bellissima palestra del liceo scientifico è già pronta e sarà aperta ufficialmente il prossimo 18 settembre.

Ieri il saluto agli studenti della dirigente del Carducci Galilei, Francesca Iormetti, che ha aperto la giornata con un momento di festa dedicato alle 170 matricole. Un momento tradizionale ormai per la scuola, con la regia del docente Giuseppe Lupoli, che avrà un seguito con una uscita sempre delle prime classi verso la montagna, per un trekking motivazionale. E ancora, debutto al liceo scientifico per il liceo musicale, sono iniziate le lezioni per un percorso del tutto innovativo che è piaciuto al territorio e che, dopo anni di attesa, è finalmente partito.

Avrebbero voluto invece un debutto a scuola più sereno alcune famiglie fermane, con i bimbi che cominciavano ieri la prima elementare. Hanno voluto invece cambiare scuola proprio nei giorni scorsi, per una serie di circostanze che ha lasciato l’amaro in bocca a sei famiglie: "È accaduto alla scuola Don Dino Mancini, isc Betti di Fermo. Un momento molto importante per i bambini e le loro famiglie, di passaggio, di crescita ed evoluzione. L’ingresso alla Primaria. Le classi prime formate appaiono, in prima battuta disallineate e squilibrate. Emergendo l’una ‘privilegiata’, l’altra ‘sacrificata’ per disomogeneità interna al gruppo. Come se non bastasse le insegnanti, presentate, promesse e garantite non vengono assegnate. Le famiglie degli 11 bambini rimasti hanno chiesto udienza alla preside chiedendo il rimescolamento delle classi per riequilibrare le sorti, offrendo una nuova possibilità. La risposta è stata negativa e perentoria. Nessun cambiamento è possibile, restiamo con un senso di ingiustizia nella disuguaglianza".

Angelica Malvatani