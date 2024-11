Irene Grandi: "Il mio viaggio in musica"

Irene Grandi è una ragazza sempre, oggi è fiera di 30 anni di una storia musicale che il 30 novembre si rovescia sul palco del teatro dell’Aquila. Proprio ‘Fiera di me’ si intitola il tour: "E’ stato bello costruire questo spettacolo, ho una formazione con due elementi nuovi nella band e un direttore musicale Marco Sabiu con cui abbiamo rivisto gli arrangiamenti e costruito un concerto che è un viaggio, con tanti momenti che rotolano uno dietro l’altro. Una storia che si racconta, a tappe, in cui si vedono anche le trasformazioni di una persona, la crescita, i dubbi, la perplessità". Oggi come sta Irene Grandi, che bilancio fa di questo tempo trascorso a cantare? "Bisogna far pace con le nostre contraddizioni, le fughe, con la persona che siamo diventati. Io oggi sono soddisfatta di come è venuta la scaletta, molto varia, ci sono le radici, il presente, le domande esistenziali, è come un piccolo film. Sono contenta di questo momento, è importante e bello riguardarsi indietro".

A scrivere per Irene i grandi autori della musica italiana, da Pino Daniele a Vasco Rossi, passando per Gaetano Curreri e Eros Ramazzotti. "Sono stata molto fortunata, sono stata amata dai grandi artisti, mi hanno voluto al loro fianco, hanno scritto per me, sono avvero fortunata e amo le collaborazioni, mi piace mettermi in gioco. E poi mi piace rinnovare i miei rapporti più belli, con Vasco, con Francesco Bianconi dei Baustelle, mi piacciono le sue parole, le sue melodie, celebro 30 anni con lui e il brano Universo che ha scritto per me e che è uscito pochi giorni fa. Ho voluto celebrare gli incontri importanti della mia vita ma anche sperimentare e tentare nuove vie. Ecco, forse è questo l’aspetto che più mi piace, essere sempre legata al mio passato ma anche aperta al nuovo, a nuove sfide sempre. Ho scelto di cambiare sempre ma restare sempre me stessa, ho una identità mia che mi ha guidato nella scelta delle cose da fare, pensavo alle cose giuste per quel momento più che alla strategia, nel lungo periodo questo ti regala un’identità precisa".

In scaletta brani come ‘La tua ragazza sempre’, ‘In vacanza da una vita’, ‘prima di partire per un lungo viaggio’, ‘Bruci la città’, ‘Fuori’, ma anche ‘Fiera di me’ e ‘Universo’, i due brani del nuovo album, per una storia che si racconta tra il velluto di un teatro. "Suonare nei teatri è bellissimo, conclude Irene, c’è una bella attenzione, emozioni che si amplificano, le parole arrivano dirette. Mi hanno detto che il teatro di Fermo è speciale. Non vedo l’ora". Biglietti sui circuiti TicketOne, Vivaticket e biglietteria del Teatro dell’Aquila (tel.0734284295).

Angelica Malvatani