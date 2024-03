Irpef e Imu restano invariate. Ma sulla sanità si accende lo scontro

Restano invariate le aliquote Irpef e Imu, ma sulla discussione del Dup (Documento unico di programmazione), si innescano le scintille. Martedì sera si è riunito il Consiglio comunale di Montegiorgio, che ha discusso diversi argomenti all’ordine del giorno fra cui le principali voci impositive e il documento di programmazione, tutti votati a maggioranza. "Sostanzialmente Imu e Irpef non hanno subito variazioni rispetto al 2023 - spiega l’assessore al Bilancio Lorena Marzialetti – questo ci consente di garantire le stesse entrate economiche e la stessa qualità dei servizi. Nel Dup purtroppo si riscontrano le difficoltà di alcune famiglie su cui stiamo intervenendo, ma ci sono segnali incoraggianti come l’incremento occupazionale sul territorio, e stiamo predisponendo un bando per potenziare la polizia municipale". Se Imu e Irpef hanno raccolto un parziale consenso della minoranza, altrettanto non si può dire per Il Dup.

"E’ un documento senza anima e programmazione – sostengono i consiglieri Elvinia Minnoni e Fabrizio Cesetti -. Non si fa accenno alla situazione dell’ospedale di Montegiorgio e dei lavori in corso d’opera alla struttura, dobbiamo lavorare per riportare i medici di base all’interno dell’ospedale del capoluogo, questa struttura è una garanzia per il territorio. Il punto di primo intervento eroga 3.500 prestazioni all’anno evitando l’affollamento del pronto soccorso di Fermo. C’è il grosso problema dell’ex convento dei cappuccini, dove si vorrebbe realizzare una struttura socio sanitaria in forma di partenariato pubblico privato, e sappiamo che i privati investendo risorse guardando anche al profitto oltre ai servizi. Noi siamo contrari a questa formula, il sindaco dice che questa strada stata abbandonata, ma nel Dup questo progetto è spiegato dettagliatamente". Non tarda ad arrivare la risposta dell’Amministrazione. "Sono 16 anni che sento dire che presentiamo un Dup senza anima – commenta il sindaco Michele Ortenzi – si vede che porta bene, è ovvio che questo documento fa riferimento ad una programmazione che riguarda il mandato elettorale. L’ospedale è competenza della Regione e non di quest’Amministrazione, comunque i lavori stanno proseguendo velocemente e siamo stati noi i primi a voler far tornare i medici di base nell’ospedale in spazi più idonei e comodi, oltre ovviamente a voler far tornare il prima possibile il reparto di medicina generale a Montegiorgio".

Alessio Carassai