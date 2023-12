Irregolarità nel bus che portava i bimbi

Trasportava i bambini dell’asilo, ma gran parte dei dispostivi, compresi gli pneumatici non era a norma o erano in cattive condizioni. La scoperta è stata fatta, durante un servizio di vigilanza nelle vie di Fermo, da una pattuglia della polizia stradale, che intorno alle 11, presso il "terminal" dei mezzi pubblici, ha proceduto al controllo di un autobus che, poco prima, aveva effettuato il trasporto di una scolaresca di una scuola dell’infanzia proveniente dall’entroterra fermano. I poliziotti della specialità, procedendo al controllo documentale del veicolo, che dal servizio di linea era stato destinato per la circostanza al trasporto in regime di "noleggio con conducente", hanno rilevato diverse anomalie ai dispositivi di equipaggiamento. Il conducente è stato sanzionato amministrativamente ai sensi del codice della strada a causa della presenza di lesioni al battistrada e tagli sulla carcassa, del malfunzionamento delle uscite di sicurezza che in caso di pericolo non si sarebbero aperte e della mancanza di martelletti frangicristalli. Vista la situazione di pericolo per i bambini e bambine che avrebbero dovuto utilizzare il veicolo per tornare a scuola dopo la gita, l’azienda di trasporti ha fatto arrivare un altro autobus che, dopo essere stato controllato scrupolosamente dai poliziotti, è risultato essere idoneo per essere utilizzato per il viaggio di ritorno. I piccoli viaggiatori, grazie alla scrupolosità degli agenti della polizia, sono quindi rientrati all’asilo sani e salvi.

