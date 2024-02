Irregolarità su lavoro ad Amandola e Grottazzolina: multe e denunce

AMANDOLA

Gravi violazioni all’interno di aziende per la sicurezza sul posto di lavoro, i carabinieri sanzionano due aziende. Il primo caso è stato registrato dai carabinieri della Stazione di Amandola, che hanno denunciato in stato di libertà e sanzionato due persone, a seguito di un controllo effettuato in un cantiere edile per reati in materia di sicurezza sul lavoro. Più precisamente sono stati deferiti due giovani brasiliani domiciliati ad Ascoli Piceno, operai di una ditta di ponteggi, sorpresi mentre stavano movimentando ponteggi all’interno del cantiere, senza i dispositivi di sicurezza. Sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno. In seguito a controlli sul territorio i carabinieri della Compagnia di Fermo, in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Ascoli, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di origini cinesi, titolare di calzaturificio con sede a Grottazzolina, per omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e omessa revisione dei dispositivi antincendio. Per effetto delle violazioni riscontrate l’attività è stata sospesa; mentre al titolare dell’azienda sono state elevate ammende pari a 16.000 euro e sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.