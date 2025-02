Isabel Russinova e il libro che racconta il coraggio

Un libro per raccontare le donne che la storia ha dimenticato, che hanno dato il loro contributo per l’esistenza di tutti, coraggiose e visionarie, ma non sono rimaste nella memoria collettiva. A queste donne dedica il suo lavoro Isabel Russinova, attrice, oggi anche scrittrice di talento, che domani pomeriggio nella sala Castellani (ore 18,30) presenterà "Virinoi Angeloj Leoninoj". L’incontro è inserito nell’iniziativa al femminile ’Rosa Marche’ sostenuta dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna delle Regione e dal Comune.

Dopo i saluti della presidente della Commissione Pari opportunità Maria Lina Vitturini interverranno Giovanni Martinelli, storico, e Paolo Sabbatini, ambasciatore per le Comunicazioni Culturali italo cinesi del Centro di Sinologia. Spiega Russinova: "Il volume antologico è una raccolta di profili di donna dalla vita estrema e dal destino importante, un percorso al femminile dall’inizio dei tempi fino ai nostri giorni, la scelta del titolo in esperanto, la lingua che unisce i popoli, vuole essere un messaggio di speranza affidato alla sensibilità, tenacia e forza delle donne".

Isabel Russinova, che grazie ad una ricerca storica ha delineato nel libro ritratti veritieri ma anche umani, emotivi ed originali delle sue protagoniste, leggerà alcuni passaggi del volume, con la storia di Battista Sforza, per esempio, moglie di Federico da Montefeltro, o di Eva Mameli Calvino, prima ambientalista, o Olympe de Gouges, rivoluzionaria, morta poi ghigliottinata per essersi opposta a Robespierre. E ancora, Sara Di Pietrantonio, vittima di femminicidio, e Rose, l’unica donna sopravvissuta al rogo della fabbrica americana che ha dato spunto per la nascita della festa della donna.

a. m.