Isabel Russinova ringrazia il Murri: “Mi ha permesso di ritrovare luce”

Fermo, 18 settembre 2025 – E’ sempre stata molto legata al territorio fermano Isabel Russinova, pseudonimo di Maria Isabella Cociani, è un’attrice (sia cinematografica che teatrale), conduttrice televisiva, scrittrice ed ex modella, donna di rara grazie a bellezza.

Il pubblico fermano la ricorda anche come presentatrice, nel nostro territorio ha una casa e tanti amici, da qualche tempo ha anche un legame speciale che vale come una seconda nascita. Oggi Isabel vuole raccontare e condividere la sua esperienza da paziente presso l’ospedale Murri di Fermo, da cui è appena uscita dopo diversi giorni di ricovero, qui ha trovato la strada verso la guarigione da un problema di salute mai messo a fuoco prima: “Sono stata ricoverata nel reparto di gastroenterologia diretto dal primario Giampiero Macarri, oggi sento importante mostrare la mia gratitudine per l’operato svolto dallo staff medico ed organizzativo a dimostrazione dell’efficienza di questa struttura e, naturalmente dell’importanza della sanità pubblica”.

Da tempo Isabel soffriva di problemi fisici che nessuno aveva messo a fuoco. Cos’è successo esattamente? “Non voglio scendere nei particolari della mia degenza, ma voglio sottolineare che si è trattato di una patologia importante, pericolosa, rara, delicata e non di facile risoluzione portando così, la mia, ad essere una permanenza non breve.

La condizione di malattia ti costringe in uno stato di assoluta fragilità e vulnerabilità, sei debole, inerme, la tua debolezza non ti permette reazioni, se non quelle della passività, i tuoi occhi si muovono per cercare appiglio e speranza in ogni sospiro da parte di chi ti può aiutare e io sono consapevole della fortuna che mi ha accompagnata affidandomi alle cure del professor Macarri, nostra eccellenza internazionale, direttore dell’ Uoc di gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso Ast di Fermo, ospedale Murri e professore presso l’Università Politecnica delle Marche, e di tutto il suo staff”.

L’attrice parla di competenza, altissima professionalità, scrupolosità nell’indagine nella ricerca ai fini della risoluzione del problema, un lavoro svolto in collaborazione anche con altri reparti, dove è brillata la stessa altissima perizia: “Voglio sottolineare il reparto di endocrinologia, diretto dalla dottoressa Paola Pantanetti, di radiologia, chirurgia, oltre il brillante lavoro delle dietiste e l’impeccabile capacità di tutto il reparto infermieristico e di tutti, dico tutti i lavoratori in corsia dove, oltre a competenza e preparazione è brillata l’umanità, la pazienza, il sorriso e la dolcezza, così indispensabili nel rapporto con i malati, tutto questo mi ha permesso di ritrovare luce e sono certa, anche dalla energia propositiva respirata in reparto che lo stesso mio sentire è stato condiviso dagli altri degenti”.

Che ricordo porta con sé dopo questo tempo? “Per me questa è stata sicuramente una esperienza di vita molto forte di quelle che ti fortificano innalzando la capacita di trascendenza. Un centro d’eccellenza come l’ospedale Murri di Fermo è un grande orgoglio per il nostro paese, simbolo delle grandi conquiste di civiltà che sono state ottenute con grandi sacrifici, in primis la sanità pubblica”.