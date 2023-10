Isc Rodari Marconi a Porto Sant'Elpidio: carica per gli indirizzi musicale e sportivo

L’Isc Rodari Marconi ci riprova e torna di nuovo alla carica per ottenere l’agognato indirizzo musicale da attivare, insieme all’indirizzo sportivo, presso la scuola secondaria di primo grado ‘Marconi’ dal prossimo anno scolastico. E’ una richiesta reiterata già più volte che, anche stavolta, ottiene l’appoggio dell’amministrazione comunale. E’ recente la deliberazione con cui, supportando le proposte di attivazione dei due indirizzi deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto dell’Isc, la giunta comunale del sindaco Massimiliano Ciarpella ha aderito alle istanze e comunicato la decisione alla Provincia di Fermo per i provvedimenti del caso in materia di organizzazione della rete scolastica, fermo restando che, come sempre, l’ultima parola spetta alla Regione. "In caso di accogliemento da parte delle competenti istituzioni, si amplierà ulteriormente l’offerta scolastica cittadina, offrendo ai ragazzi l’opportunità di intraprendere un percorso formativo di potenziamento della pratica sportiva e della propedeutica musicale". Nulla quaestio, infine, per quanto riguarda gli ulteriori spazi che l’eventuale istituzione di questi indirizzi comporterà: "Il plesso Marconi dispone del necessario spazio per ospitare le relative classi aggiuntiva per cui non si richiederanno interventi strutturali".