Isola ecologica: raccolta firme contro i lavori

I lavori per la realizzazione dell’isola ecologica sono partiti su autorizzazione del Comune nonostante le contrarietà dei residenti che in risposta hanno aperto una raccolta firme sottoscritta anche da un consigliere di maggioranza. E’ quanto sta accadendo a Monterubbiano, nella cui zona industriale della frazione Rubbianello, circa tre settimane fa, i residenti si sono visti apparire un cartello di inizio lavori per la realizzazione dell’isola ecologica nell’area fino a quel momento destinata al verde. Il fatto ha scatenato la contrarietà di gran parte degli imprenditori residenti, che ha contestato all’amministrazione sia la scelta dell’ubicazione dell’isola che la modalità con cui si è proceduto verso tale scelta, priva di informazione e confronto in merito, con i residenti. A fronte di ogni contrarietà, il Comune ha rassicurato i cittadini garantendo la regolarità dell’iter, avviando i lavori. In risposta i residenti hanno aperto la raccolta firme, che tra i sottoscrittori vede Umberto Pistolesi, consigliere di maggioranza. "La scelta di realizzare l’isola ecologica nell’area verde della zona industriale, non è stata discussa in Consiglio – dice – . Ho pertanto fatto regolare richiesta di accesso agli atti, ma da oltre dieci giorni, la mia richiesta non ha avuto seguito. Sono parte della maggioranza per volontà dei cittadini che mi hanno eletto, ma mi dissocio completamente da questa scelta che danneggia la zona".

Paola Pieragostini