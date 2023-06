Isola pedonale, rivisti gli orari

Non era piaciuto affatto ai residenti del centro storico, soprattutto a chi abita nella zona di via dei Torrioni, il provvedimento di chiusura al traffico 24 ore su 24 per tutto il periodo estivo (dal 12 giugno al 10 settembre) adottato dalla giunta comunale in concomitanza con l’istituzione della solita isola pedonale del periodo estivo. Lamentele erano corse sui social dove i cittadini avevano lamentato l’impossibilità, per chi vive in centro storico, di poter raggiungere la propria abitazione e i disagi che avrebbe comportato un provvedimento ritenuto eccessivamente restrittivo che, di fatto, blindava un’intera zona del centro, condizionando pesantemente la vita quotidiana dei residenti. Passi che la zona dietro al palazzo comunale, venisse vietata al traffico in occasione di alcune iniziative particolare (come nel caso dell’iniziativa ‘Aperitivi al borgo’), ma che il divieto venisse imposto per tre mesi di fila era sembrato eccessivo. Proteste talmente circostanziate che la Polizia Locale, di concerto con l’amministrazione, ha rivalutato l’opportunità di interdire la circolazione veicolare h24 in via Torrioni e presso l’area ‘Largo Belvedere’ come inizialmente previsto, disponendo il divieto di sosta e di transito dalle 19 alle 24, fino al 10 settembre.