Isole ecologiche, la differenziata supera il 68%

Per le due società partecipate del Comune di Porto San Giorgio il 2022 è stato un anno nero, assolutamente da dimenticare. Le loro relazioni d’esercizio e di bilancio saranno presentate e discusse questa sera nel Consiglio comunale. Cominciamo con la Sgds Multiservizi il cui direttore, dottor Piero Mognaschi, comunicherà che il bilancio 2022 della partecipata evidenzia una perdita di esercizio di 13.955,04 euro. Un dato secondo lui prevedibile in considerazione dei forti aumenti dei costi: "In ogni modo – sottolinea – è stato un anno importante in cui si sono consolidate due nuove attività, quali la gestioni della farmacia comunale e quella della mensa scolastica affidata in prova nel 2021 e poi confermata visti i buoni risultati".

In merito al settore dell’igiene ambientale farà presente che il 2022 è stato l’anno in cui è entrato in regime il nuovo sistema di raccolta tramite isole ecologiche, grazie al quale la percentuale di differenziata è arrivata al 68,8%. I conferimenti complessivi effettuati sul sistema di isole sono stati di una media giornaliera pari a 4.416: "Dati che ci inducono – conclude il direttore – a prevedere che il servizio si possa ancora migliorare con incentivi e controlli fino ad un sistema di rilevazione e misurazione del rifiuto indifferenziato ai fini di una tariffazione puntuale".

Per l’altra partecipata, San Giorgio Energie, l’amministratore unico, ingegnere Maurizio Iezzi, nella relazione scrive: "Dall’analisi degli indicatori 2022 emergono segnali di arresto della crescita dell’attività in termini commerciali e di riduzione dei margini. In particolare risultano in peggioramento rispetto al 2021 tutti gli indicatori di crescita relativi al numero di nuovi clienti e di quelli persi. In entrambi i casi è dovuto alla crescita dei prezzi all’ingrosso". Secondo Iezzi, però, il 2023 si preannuncia migliore: "Si prevede un miglioramento del numero dei clienti, di cui è ipotizzabile una stabilizzazione o un lieve calo. Una cosa è certa – aggiunge – non si possono non sottolineare i limiti strutturali della società, limiti che, in assenza di un socio industriale come il gruppo Sgr, avrebbero potuto compromettere la continuità aziendale. Pertanto si impone una riflessione sulle strategie future e sulla possibilità che San Giorgio Energie possa mantenere una propria autonomia ed identità. Lo stesso progetto di fusione con la società solgas di Fermo appare oggi ridimensionato nelle sue ambizioni".

La sua chiusa: "E’ evidente che se è interesse del socio pubblico mantenere una presenza nel mercato della vendita di gas ed energia elettrica la strada non può che essere quella di un consolidamento di questa presenza in una realtà di maggiore dimensione".

Silvio Sebastiani