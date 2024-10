Istituto omnicomprensivo: premiati gli studenti che si sono distinti

Si è tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo che si sono distinti al termine dei rispettivi cicli di studio e corsi di specializzazione. La Direttore dell’Usr (Ufficio scolastico regionale) Donatella D’Amico, che aveva inaugurato l’anno scolastico invitando i ragazzi al massimo impegno per contribuire alla crescita della società di domani, ha presenziato alla cerimonia insieme alla Dirigente dell’Omnicomprensivo Rita Di Persio; Adolfo Marinangeli, Fabrizio Vergari e Leonello Marcolini, rispettivamente sindaci di Amandola, Santa Vittoria in Matenano e assessore di Montefortino; i rappresentanti della Pro Loco amandolese, le associazioni ‘Lions Sibillini’ ed ‘Ex Allievi del Mattei’. La cerimonia si è tenuta nell’aula magna dell’Ite di Amandola, per i risultati ottenuti al termine degli esami alle medie sono stati premiati: Marta Di Mulo (10 e lode) e Meteora Quintili (10) di Amandola oltre a Linda Antolini (10) di Santa Vittoria in Matenano e Sciamanna Nicolle (10) di Montefortino. Per la certificazione ‘Cambridge English Key’ sono stati premiati: Marta Di Mulo e Galloppa Lorenzo di Amandola insieme a Linda Antolini, Samuele Saya e Giorgio Abrami di Santa Vittoria in Matenano. Per gli esami di maturità sono stati premiati: Giacomo Paradisi (100 e lode), Sofia Innamorati (100), Rachele Corridoni (100) e Miriana Fioravanti (100). L’evento è stato allietato dall’Orchestra della scuola costituita dalle classi dell’indirizzo musicale.

Alessio Carassai