Italia Cup, gli atleti sangiorgesi riportano ottimi piazzamenti

A Civitanova Italia cup della stagione agonistica della classe Ilca. Ben tre gli atleti della lega navale sangiorgese che grazie ai punteggi accumulati nelle precedenti regate hanno potuto partecipare all’importante manifestazione: Matilde Fratini, Pietro Fucelli e Matilde Tintinelli. Tutti hanno gareggiato nella flotta Ilca 4, già Laser 4.7, ben 170 i timonieri in gara per questa flotta. Il grande ed eccellente sforzo organizzativo del Club Vela Portocivitanova è stato reso in parte vano dalle non idonee condizioni meteo. Il primo giorno dopo una lunga attesa si è disputata una sola prova, sabato nessuna prova ,mentre domenica dopo quattro ore in acqua alle 15,30 il Comitato di Regata ha dato il via alla seconda prova .Registriamo la vittoria dei Niccolò Sparagna tesserato con i nostri cugini della LnI di Formia, ottima quinta posizione di Pietro Fucelli (6,7) che conferma il magnifico periodo di forma che sta attraversando frutto di tanto, ma tanto lavoro. Buoni i piazzamenti delle fantastiche Matilde. Anche loro, come tutti i ragazzi della Sezione Vela, stanno lavorando molto, con impegno e dedizione. La sezione locale della lega navalesi dichiara orgogliosa di tutti loro a cui augura Buon vento,