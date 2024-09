Italia e Cina più vicine grazie all’Accademia

Il sindaco Massimiliano Ciarpella e il vicesindaco Andrea Balestrieri, hanno accolto l’ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide, che in visita istituzionale in Regione, ha voluto visitare l’Accademia di lingua cinese delle Marche che ha sede in città. Jia Guide, accompagnato dal console generale cinese di Firenze, Guang Zhongqi e dai ministri consiglieri dell’Ambasciata cinese a Roma, Zhou Jisong e Luo Jin, si è intrattenuto con studenti e insegnanti per conoscere le attività, i corsi e gli scambi culturali promossi dall’Accademia. Ambasciatore e sindaco si sono confrontati sull’integrazione della comunità cinese e sulle opportunità di cooperazione tra la città e la Cina. "È stato un onore incontrare l’ambasciatore e il console – commenta Ciarpella – L’Accademia di lingua cinese è un’ottima realtà, ormai consolidata, che propone un ampio ventaglio di attività per mantenere viva la cultura e favorire l’integrazione".