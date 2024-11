Italia Nostra: "Degrado ed erbacce, una pessima immagine della città"

"Si considera doveroso segnalare la disarmonia tra l’aspirazione di cittadina perla dell’Adriatico e realtà estetiche che vanificano gli sforzi di proporsi come esempio di attrattiva turistica": è l’incipit critico verso l’amministrazione comunale di una nota firmata Goacchino A. Fasino, presidente della sezione del Fermano di Italia Nostra. Dice che il suo scopo è di segnalare due situazioni da lui definite ‘Esteticamente sconce’: "La prima – spiega – è lo stato di degrado dei marciapiedi di Via San Martino disagevoli e pericolosi per i pedoni, improponibili per chi fa uso della carrozzina". La via dopo il sottopasso ferroviario, prosegue in Via Solferino che versa nelle stesse critiche condizioni. Sono strade di accesso alla città per chi proviene dall’A14 e che immettono al porto turistico e al lungomare. Il loro attuale stato offre una pessima immagine della città, per cui è di fondamentale importanza sistemarle.

Secondo il presidente della sezione di Italia nostra, il discorso fatto sulle strade vale pure per il tratto di lungomare Sud, su cui sono stati eseguiti di recente i lavori. "Il lungomare Gramsci Sud, da poco oggetto di rinnovamento con piantumazione di nuovi alberi e con la realizzazione di una siepe di divisione tra pista ciclabile e parcheggi. Ebbene, proprio la siepe è ormai una selva di erbacce che stanno

letteralmente soffocando le piantine di pitosforo ormai indistinguibili. Italia Nostra sezione del Fermano – la sua chiosa –, sempre sensibile al decoro di brillanti cittadine come Porto San Giorgio, si augura che l’Amministrazione abbia al più presto l’opportunità di sanare le anomalie segnalate".