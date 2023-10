Italia Viva al voto a Porto San Giorgio: elezioni regionali e provinciali

Gli iscritti del Fermano al partito Italia Viva a partire dalle 9 di domani, nella sala Imperatori in via Oberdan, terranno il congresso per l’elezione interna di presidenti nazionale, regionale e provinciale. Potranno votare i soli iscritti registrato al 30 settembre scorso. Unico candidato alla presidenza nazionale è Matteo Renzi, mentre per quella regionale sono due le candidature: Fabiola Caprari e Antonello De Lucia. Candidatura unica per la presidenza della provincia di Fermo per Moreno Bellesi. Dalle nove alle dieci del mattino si leggeranno e discuteranno le mozioni. I cittadini possono partecipare anche se non iscritti: "La linea politica del leader nazionale Matteo Renzi – si legge in una nota di Italia Viva – è condivisa unanimemente dalla base. L’obiettivo è la costruzione di una offerta politica che riunisca i riformisti, i liberali, i socialdemocratici e i popolari, ossia tutta quell’area che non è populista o sovranista, delusa anche dall’ultima esperienza di governo nazionale che pare non avere alcuna idea su come rilanciare l’economia e tutelare gli interessi dei cittadini sempre più in difficoltà. Ma anche dalla nuova sinistra italiana radicalizzata, ricca di slogan ma povera nella concretezza, assente nella proposta alternativa. Lì in mezzo c’è Italia Viva che per dirla alla Luigi Marattin è composta dai liberal-democratici che credono che nelle società moderne che garantiscano un’istruzione di base e superiore a tutti, l’accesso universale ad un efficiente servizio sanitario, una rete di infrastrutture digitali e di trasporto, e tanto tanto altro mantenendo in ordine i conti pubblici e l’ambiente".