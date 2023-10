Italia Viva, coordinatore provinciale l’amandolese Moreno Bellesi

Alcuni giorni fa sono stati ufficializzati i risultati dei congressi di ‘Italia Viva’ nei vari incontri provinciali, regionali e nazionali; nell’occasione è stato eletto come nuovo coordinatore provinciale del Fermano, che per statuto è denominato presidente l’amandolese Moreno Bellesi, già commissario uscente di Italia Viva provinciale e componente della direzione regionale. L’incontro provinciale, tenutosi nella sala Imperatori di Porto San Giorgio, ha raccolta un buon risultato in termini di adesioni. "Un ringraziamento va ai commissari che si sono succeduti in questi anni – dichiara Moreno Bellesi – e che hanno consentito di radicarci su tutto il territorio e arrivare all’elezione dei dirigenti di partito da parte degli iscritti, un metodo organizzativo per nulla scontato. Il nostro leader Matteo Renzi, ha iniziato la lunga marcia che ci porterà alle elezioni europee del prossimo anno, i gruppi in Parlamento hanno cambiato il nome in ‘Il Centro – Italia Viva – Renew Europe’, anche nei nostri territori dobbiamo iniziare a lavorare per costituire la nostra proposta politica per le europee e le proposte politiche per il Fermano. Parleremo di arretramento dell’autostrada A14, di Zes, di economia, di impresa, commercio, turismo, sanità e molto altro, l’obiettivo è costituirci su tutti i comuni della Provincia, il prossimo anno ci sono le amministrative, dovremo essere pronti, con coerenza e rispetto dei nostri valori. Servono molte energie, il fermano è rimasto troppo indietro rispetto agli altri territori, bisogna fare molto di più".

a. c.