Italia Viva da Ciarpella:: "Abbiamo a cuore la città"

Italia Viva elpidiense ha incontrato il sindaco Massimiliano Ciarpella, per presentarsi come un gruppo di cittadini attenti e interessati alla vita della città e come realtà politica propositiva e vigile rispetto all’amministrazione attuale. "Abbiamo ritenuto opportuno presentare al sindaco il nostro coordinamento comunale – riferiscono Wais Ripa, Fausto Ripari e Angelo Tosoni – convinti che ogni cittadino abbia il diritto-dovere di interessarsi della cosa pubblica e contribuire al bene comune con spirito critico, atteggiamento propositivo e con senso di responsabilità". Nel corso dell’incontro sono state sottoposte all’attenzione del sindaco alcune questioni: "Innanzitutto verificare la possibilità che il prossimo bilancio possa prevedere scelte con ricaduta positiva diretta sui cittadini e dunque una revisione delle spese e tasse comunali, la riduzione della Tari a dell’addizionale comunale, l’Imu applicata secondo le diverse situazioni per una maggiore equità" spiegano. L’elenco dei temi sollevati è corposo e vi figura anche la vigilanza sui lavori di opere pubbliche come l’ex Serafini e il mercato coperto "sulle quali c’è stato un apprezzabile confronto condividendo con Ciarpella l’idea che debbano essere veramente funzionali, non impattanti dal punto di vista ambientale e in grado di rilanciare l’immagine turistica della città, oltre a rappresentare luoghi di socializzazione e di espressione culturale della città. E’ stata condivisa l’esigenza di creare più accessi ciclopedonali verso il lungomare in più punti della città". E ancora, il lavoro e le problematiche legate alla crisi nel tessuto sociale, il sostegno al commercio, "soprattutto ai negozi di prossimità. E’ stata posta come centrale la questione dell’emergenza educativa con l’attenzione a giovani, famiglie, scuola, tutte realtà a cui, secondo Italia Viva, è necessario dedicare maggiori risorse e idee".