Italmetal cresce ancora. Acquista azienda lombarda

Lo sviluppo di Italmetal si è concretizzato, di recente, anche con l’importante acquisizione dell’azienda Lorad di Coccaglio (Brescia). Nel corso dell’ultima edizione di Lineapelle le due aziende, pur restando indipendenti, hanno condiviso lo stesso spazio espositivo. Le due realtà sono specializzate nella produzione di accessori metallici per il sistema moda. Attualmente Italmetal ha un fatturato di 3,5 milioni di euro e l’incidenza del volume delle esportazioni è di circa il 50%. Nel polo produttivo dell’azienda fermana lavorano 35 addetti. Le vendite oltre confine si concentrano maggiormente sul mercato europero e la tipologia di produzione è destinata all’85% per il segmento medio-alto mentre il restante 15% viene destinato alla fascia alta e al lusso. Una volta completata la fusione tra le due aziende l’intenzione del management è quella di continuare la produzione nel pieno rispetto del Made in Italy. In proposito Sante Cippitelli ha detto: "Intendiamo continuare a produrre nel nostro stabilimento, oltre a utilizzare anche laboratori locali, restando in una fascia di prezzo concorrenziale". Al termine dell’esercizio in corso la nuova realtà aziendale nata dalla fusione dovrebbe far registrare 8 milioni di euro di fatturato. La storia della Italmetal inizia nel 1989. L’anno della svolta può essere considerato il 2004 quando la famiglia Cippitelli decide di iniziare a operare sul mercato con una propria linea di accessori. "Abbiamo colto l’occasione che ci si è presentata – ha detto Sante Cippitelli, Ceo di Italmetal – acquisendo un nostro competitor del quale abbiamo conosciuto e apprezzato non solo la gestione aziendale ma anche l’estrema correttezza". Illustrando l’azienda lombarda Cippitelli ha sottolineato come Lorad impieghi una trentina di persone e il volume di affari si aggiri intorno ai 3 milioni di euro. Il core business dell’azienda bresciana è la produzione di fibbie per cinture e abbigliamento destinati principalmente al mercato intento. "Abbiamo deciso di potare a termine questa operazione in una fase congiunturale generale particolarmente difficile. L’operazione però rientra nella strategia di sviluppo della nostra azienda caratterizzata da investimenti che realizzata proprio in una scenario di mercato complesso per essere pronti a conquistare, sin dall’inizio della ripresa, nuovi spazi commerciali" ha detto Cippitelli il quale ha aggiunto: "in merito alla validità dell’operazione abbiamo avuto riscontri positivi proprio durante Lineapelle. In nostro brand ha subito riscosso l’apprezzamento dei compratori si nazionali e internazionali. Durante la rassegna milanese abbiamo avuto modo di contattare nuovi clienti provenienti da varie parti del pianeta e in particolar modo dall’India e i Paesi del Sudest asiatico. E perfino dalle isole Mauritius".

Vittorio Bellagamba