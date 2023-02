Italo Abelli trovato morto nella sua officina

Una tragedia scuote la comunità di Piane di Montegiorgio, si spegne all’età di 53 anni Italo Abelli, meccanico molto conosciuto e apprezzato in zona. L’uomo che svolge l’attività nella sua officina sita nella zona artigianale di Piane di Montegiorgio, rappresenta un punto di riferimento nella vallata, ma purtroppo venerdì non ha più fatto rientro a casa. Nonostante l’ora di cena fosse trascorsa già da un po’ i familiari non si erano preoccupati più di tanto, infatti, Italo era solito trattenersi per terminare i lavori e riconsegnare i mezzi il prima possibile ai suoi clienti, ma il fatto che non rispondesse al telefono ha spinto i familiari a cercarlo. E’ stato il fratello intorno alle 23 che recandosi in officina, lo ha trovato a terra. Immediatamente è stato chiesto soccorso, sul posto sono giunti i medici del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stando ad un prima ricostruzione dei fatti Italo Abelli avrebbe accusato un malore improvviso che purtroppo gli è stato fatale. Una vicenda dolorosa che ha scosso tutta la comunità di Piane di Montegiorgio, Italo Abelli grande appassionati di motori e di moto, era un meccanico apprezzato e ricercato, oltre ad essere un omone dal grande cuore, sempre pronto a sfoggiare un sorriso e un saluto. La salma è stata trasferita al nosocomio di Fermo in attesa di essere riconsegnata ai familiari per le esequie.

a.c.