Itet Carducci-Galilei, scadenza rispettata

Pnrr e ricostruzione, per l’Itet Carducci – Galilei di Fermo la

Provincia, in qualità di soggetto attuatore, è riuscita a provvedere alla consegna formale dei lavori per la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. L’importo di quasi 750mila euro è stato elevato a oltre due milioni di euro con il riconoscimento delle maggiori spese necessarie, determinate in fase di progettazione esecutiva. Il progetto approvato dalla Conferenza Speciale di Servizi ha un Quadro Tecnico Economico che riporta un costo di 5,3 milioni di cui 3,2 a carico dei Fondi Pnrr. Il Commissario Castelli, oltre ad aver assicurato il maggior finanziamento a carico dei fondi sisma, è riuscito a garantire il rispetto della milestone, ovvero la consegna dei lavori, connessa al cofinanziamento su PNRR con l’emissione in pari data di un Ordine di Attivazione in urgenza dell’Accordo Quadro lavori proprio per garantire il rispetto dell’avvio nella data prestabilita dal Pnrr. "Grazie alla proficua sinergia con il commissario – commenta il Presidente Michele Ortenzi – la Provincia di Fermo ha potuto rispettare la milestone del 30 novembre".